الاتحاد الافريقى: 45 دولة صادقت على اتفاقية منع ومكافحة الفساد

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أعلن الاتحاد الافريقي توقيع 45 دولة من الأعضاء على اتفاقية منع ومكافحة الفساد.

وأوضح بيان الاتحاد الافريقي أن الدول الأعضاء اعتمدت اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد في الدورة العادية الثانية في مابوتو بموزمبيق في 11 يوليو 2003 ، مشيراً إلى انه منذ اعتماد الاتفاقية خطت الدول الأفريقية خطوات كبيرة في مكافحة الفساد بما في ذلك سن قوانين وطنية وإنشاء وكالات لمكافحة الفساد.

وأشار إلى ان الاتحاد خصص يوم 11 يوليو من كل عام للاحتفال القاري بيوم مكافحة الفساد الذي أقيم مؤخرا تحت شعار "المجموعات الاقتصادية الإقليمية: الجهات الفاعلة في تنفيذ اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته".

وشدد على اكتساب قضية مكافحة الفساد زخماً كبيراً مع انطلاق العمل في منطقة التجارة القارية إذ يمكن للممارسات الفاسدة أن تصد المستثمرين المحتملين، فيما دعا لتعزيز التعاون الوثيق بين الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية بما في ذلك المجتمعات المدنية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص والمواطنين.