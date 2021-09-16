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الإسكان تكشف تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروعات "حياه كريمة"

الخميس، 16 سبتمبر 2021 10:25 ص
الإسكان تكشف تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروعات "حياه كريمة" حياه كريمة
كتب أحمد حسن

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذ للمشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
 
وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية)، بـ51 مركزاً فى 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مشروعات التطوير.
 
وأكد الوزير، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.
 
وشدد وزير الإسكان على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومى الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات حياه كريمه

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