الأمين المساعد للجامعة العربية: العراق دولة ذات قيمة وشأن فى المنظومة العربية

بيشوى رمزى

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، إن زيارة رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، لمقر الأمانة العامة ليست الأولى من نوعها، موضحًا أنه اعتاد على زيارتها، واللقاء بالأمين العام أحمد أبو الغيط، حيث يبقى الاهتمام العراقى بالجامعة ليس جديدا، وإنما متجدد.

وشدد زكى، فى تصريحات على هامش زيارة الحلبوسى، على الدعم الذى تقدمه الجامعة العربية للعراق فى مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن اللقاء الذى جمع الأمين العام برئيس مجلس النواب العراقى كان وديا للغاية، حيث تناولا زيارة أبو الغيط الأخيرة إلى العراق وحضوره لمؤتمر استعادة الأموال المنهوبة، والذى تم تنظيمه بالتعاون بين العراق وجامعة الدول العربية.

وأضاف أن العراق تبقى دولة ذات قيمة وشأنه فى المنظومة العربية، لذا فالعلاقة تبقى ممتازة مع الجامعة العربية، متمنيا أن يستمر التواصل بين "بيت العرب" وأعضائه.