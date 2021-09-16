الأموال العامة تضبط أخطر عصابة تخصصت فى تقليد العملة الوطنية بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات الوطنية بقصد ترويجها بنطاق المحافظة والمحافظات المجاورة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسميا جرائم تقليد وتزوير الورقية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الادراة، قيام (شخصين، لإحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بالاتفاق فيما بينهما على ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات الوطنية بقصد ترويجها بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة على عملائهما، بهدف تحقيق الإستفادة المادية متخذان من مسكن أحدهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى، حيث يتولى أحدهما تقليد العملات مستخدماً جهاز حاسب آلى وطابعة، ويقوم الآخر بترويج تلك العملات على عملائهما، كما أعلنا عن امتلاكهما لكميات كبيرة من العملات المقلدة ويرغبا فى بيعها لراغبى التعامل بها بمقابل مبالغ مالية وإقتسام حصيلة نشاطهما الإجرامى فيما بينهما .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبتفتيش مسكن أحدهما عثر على (عدد من العملات الورقية المقلدة – جهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين إحتوائه على برنامج "الفوتوشوب" ونماذج صور لوجهى العملات الورقية المقلدة – طابعة تستخدم فى طباعة العملات المقلدة – قطاعة أوراق معدنية بالمسطرة الخاصة بها – 4 هواتف محمولة –مبلغ مالى صحيح من حصيلة نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما قرر أحدهما بقيامه بتقليد العملات مستخدماً جهاز الحاسب الآلى والطابعة المضبوطين بمسكنه، وحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.