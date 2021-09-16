اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 08:08 م
أكرم القصاص
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ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا حول العالم فى كاريكاتير اليوم

الخميس، 16 سبتمبر 2021 08:00 م
ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا حول العالم فى كاريكاتير اليوم كاريكاتير صحيفة الشرق الاوسط السعودية
كتب وكالات

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سلطت صحيفة الشرق الاوسط السعودية، الضوء على أزمة الارتفاع الملحوظ فى إصابات فيروس كورونا فى ظل الجهود الدولية للسيطرة على الوباء، وصور الكاريكاتير شخص يطارد مؤشر الإصابات وجعله منحنى للاسفل إلا أنه تفاجأ بظهور المنحنى مرة أخرى بشكل مفاجئ.

كاريكاتير صحيفة الشرق الاوسط السعودية
كاريكاتير صحيفة الشرق الاوسط السعودية

 

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 226.38 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و833 ألفاً و919.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

 

 


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