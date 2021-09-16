ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى 226 مليونا و356 ألفا و635 حالة

وأفادت الجامعة في بيان اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و659 ألفا و398 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 5ر41 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 33.3 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21 مليون حالة.