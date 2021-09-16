إعادة تشكيل مجلسي إدارة الشركتين القابضتين للتشييد والصناعات الكيماوية

كتب عبد الحليم سالم

وتم تكليف المهندس فتح الله فوزي للقيام برئاسة مجلس الإدارة "غير التنفيذي" لحين انتهاء الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، والمهندس هشام أنور أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي، وأسامة الحسيني عضو منتدب مالي وإداري، بالإضافة إلى السادة الأعضاء غير التنفيذيين: المستشار محمد زكي موسى، ومدحت مصطفى المدني، ومحمد مصطفى كمال، ووائل أحمد عبد المعطى، وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثل وزارة المالية.

يشار إلى أن المهندس فتح الله فوزي يتمتع بخبرة كبيرة ومعرفة فنية متخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري على مدار 40 عامًا، حيث ترأس وأسس عددًا من شركات التطوير العقاري، كما شغل عضوية العديد من مجالس الأعمال.

ومن ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمدة ثلاث سنوات.

وتقرر تكليف محمد زكريا محيي الدين للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة "غير تنفيذي"، وعماد الدين مصطفى خالد للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ويضم المجلس الدكتور علي إبراهيم صبري، وخالد الغزالي محمد حرب، أحمد عبد الرحيم ناجي، وفايز كمال شاكر (ممثل وزارة المالية)، وعماد حمدي (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للقيام بأعمال الأعضاء غير التنفيذيين لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن الكيميائي محمد زكريا محيي الدين حاصل على ماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكالريوس في الكيمياء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و رئيس مجلس الإدارة لشركات الكابلات الكهربائية المصرية، والجيزة باور للصناعة، والأهلية للصناعات الكيماوية، والدولية للتجارة والتسويق.