اليوم السابع
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إخماد حريق داخل شقتين سكنيتين فى منطقة حلوان دون إصابات

الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:32 ص
إخماد حريق داخل شقتين سكنيتين فى منطقة حلوان دون إصابات حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقتين سكنيتين فى المشروع الأمريكي فى منطقة حلوان، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقق سكنية فى حلوان، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وإجراء عملية الإخماد دون إصابات.


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اخبار

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