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إحباط محاولة راكب عربى تهريب 10 آلاف قرص كيبتاجون عبر مطار القاهرة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:33 م
إحباط محاولة راكب عربى تهريب 10 آلاف قرص كيبتاجون عبر مطار القاهرة مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، داخل حقائب راكب فلسطينى بعد إنهاء إجراءات وصوله إلى المطار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحرير محضر بالواقعة.
 
أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على متن الطائرة المصرية القادمة من إسطنبول، اشتبه رجال الجمارك في راكب فلسطيني، على الفور كلف حازم محمد على مدير الحركة المشرف، كلا من محمد صلاح ومحمد صادق، بتفتيش حقائب الراكب عثر على 10500 قرص كيبتاجون المخدر في قاع الحقيبة الخاصة به.
 
وكلف عبدالعال نعمان إدارة الجمرك، صابر عبدالحميد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم تسجيل محضر رقم 144 ضد الراكب.
 
 
 
 
 
 
 
 

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جمرك الركاب

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