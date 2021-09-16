اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أمن المنافذ يضبط 60 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 11:53 ص
أمن المنافذ يضبط 60 قضية متنوعة خلال 24 ساعة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (3) قضايا تهريب، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط عدد (2) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (205) حكم قضائى متنوع، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (60) قضية.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1555) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (2) قضية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


امن المنافذ

المنافذ

جهود المنافذ

الداخلية

تهريب

حوادث

حوادث اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة