أمن المنافذ يضبط 60 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (3) قضايا تهريب، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط عدد (2) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (205) حكم قضائى متنوع، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (60) قضية.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1555) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (2) قضية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.