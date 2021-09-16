أفراد طاقم رحلة "سبييس إكس" السياحية للفضاء أصبحوا فى مدار الأرض

كتب وكالات

انفصلت الكبسولة الفضائية دراجون التى تقلّ 4 سياح إلى الفضاء عن الطبقة الثانية من مركبة "فالكون 9" الفضائية التابعة لشركة سبيس إكس بعد 12 دقيقة من إقلاعها من مركز كينيدى الفضائى فى فلوريدا، ليبدأ بذلك السياح دورانهم فى مدار الأرض، حسب ما أعلنت الشركة المملوكة من إيلون ماسك، بحسب "الشرق بلومبرج".

وكانت الطبقة الأولى من المركبة الفضائية بمحرّكاتها التسع انفصلت وعادت من دون أية مشاكل إلى الأرض حيث سيعاد استخدامها، وذلك بعد أن ساعدت فى إيصال "فالكون 9" إلى الفضاء، لتترك بذلك للطبقة الثانية مهمة إيصال الكبسولة إلى المدار.

وما هى إلا دقائق حتى وصلت الكبسولة دراجون إلى المدار ليبدأ بذلك ركاب المهمّة "إنسبيريشن 4"، ومن بينهم الملياردير جاريد إيزاكمان الذى استأجر هذه الرحلة، دورانهم حول الأرض لمدة ثلاثة أيام فى مدار يتجاوز مدار محطة الفضاء الدولية.