اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم الخميس.. الكيلو بين 25-26 جنيها فى المزرعة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 11:03 ص
أسعار الدواجن اليوم الخميس.. الكيلو بين 25-26 جنيها فى المزرعة دواجن
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16-9-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنةرفي المزارع المحلية وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وسجلت أسعار الدواجن البيضاء بين 25-26 جنيها للكيلو في المزرعة، وسعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 30-32 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن البلدى 32 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيها. 
 
وبالنسبة لأسعار البيض فسجلت للكرتونة في المزرعة 42-43 جنيها، وتراوح السعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها. 
 
 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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