أسعار الدواجن اليوم الخميس.. الكيلو بين 25-26 جنيها فى المزرعة

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16-9-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنةرفي المزارع المحلية وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء بين 25-26 جنيها للكيلو في المزرعة، وسعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 30-32 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن البلدى 32 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيها.

وبالنسبة لأسعار البيض فسجلت للكرتونة في المزرعة 42-43 جنيها، وتراوح السعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها.