أبو الغيط يستقبل رئيس مجلس النواب العراقى.. ويؤكد دعم الجامعة للانتخابات النيابية

بيشوى رمزى

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، 16 سبتمبر الجاري، الدكتور محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن الأمين العام أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور النشط الذي يقوم به الحلبوسي على صعيد تعزيز التواصل والحوار واستعادة دفء العلاقات بين العراق وأشقائه في الدول العربية، وعلى دوره كذلك في تعزيز التواصل على مستوى البرلمانات العربية.

وأوضح المصدر، أن الأمين العام أعرب عن ارتياحه لما حققته الدولة العراقية من تقدم على صعيد توطيد علاقة العراق بمحيطه العربي، وما لمسه شخصياً خلال اللقاءات عالية المستوى التي عقدها في بغداد اليومين الماضيين من حرص شديد على الحفاظ على البعد العربي للعراق وإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، واعتماده نهجا بناء في لغة الحوار لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء.

وأضاف المصدر، أن الأمين العام رحب بالنشاط الذي يشهده العراق، منوها باستضافته لمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون في نهاية أغسطس الماضي، والمؤتمر الدولي لاستعادة الأموال المنهوبة الذي عقد على مدى اليومين الماضيين في 14-15 سبتمبر الجاري في بغداد، تحت رعاية دولة رئيس الوزاراء العراقي، وساهم في تنظيمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والذي شهد مشاركة فعالة من قبل وزراء العدل ورجال القضاء والقانونيين وكبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية وناقش محاور هامة تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وبحث الجهود المشتركة لتطوير التعاون في هذا المجال.

وأوضح المصدر، أن اللقاء تطرق أيضا إلى الانتخابات النيابية القادمة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر القادم، وما أبداه الجانب العراقي من حرص على مشاركة الجامعة العربية في مراقبتها، مؤكدا استعداد الجامعة العربية لدعم العملية الانتخابية بفريق من المراقبين المختصين من الأمانة العامة، مشددا على أن الجامعة العربية ستقف دوما مع العراق وشعبه، وتحرص على مواكبته في كافة المحطات الهامة على صعيد تعزيز امنه واستقراره وتعزيز وحدته الوطنية، وتحقيق طموحات الشعب العراقي في التنمية والازهار.