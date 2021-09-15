7 معلومات عن تغطية احتياجات السوق المحلى من اسطوانات البوتاجاز

كتبت - مروة الغول

أسفرت منظومة توفير البوتاجاز بإطلاق استراتيجية تطوير ورفع كفاءة شاملة للمنظومة عن تحقيق نتائج متميزة والقضاء على كل التحديات التي كانت موجودة قبل خمس سنوات، وفيما يلى أهم ما حققته شركة الغازات البترولية "بتروجاس" خلال 2020 /2021 وكانت كالتالى..

1-تحديث منظومة شحن وتفريغ مقطورات نقل البوتاجاز الصهريجية على مستوى الجمهورية.

-2 تركيب وصلات تحكم ذكية بمحطات التعبئة الإقليمية والحقول ومقطورات نقل البوتاجاز الصهريجية وذلك لمزيد من تأمين بيئة العمل ورفع كفاءة المنشآت والمعدات والحفاظ على العاملين.

-3 توفير نحو 7ر3 مليون طن من البوتاجاز تمثل حجم استهلاك السوق المحلى هذا العام.

4-تغطية احتياجات السوق المحلي من اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بمعدل 314 مليون أسطوانة خلال العام تم إنتاجها من خلال 49 محطة تعبئة لأسطوانات البوتاجاز.

5- زيادة مراكز توزيع الأسطوانات للمواطنين ليصل الإجمالي إلى 3092 مستوى الجمهورية.

6- ضخ 3 مليون و876 ألف أسطوانة جديدة ومستصلحة للسوق بعد إعادة تأهيلها للحفاظ على حالة الأسطوانات والاستخدام الآمن.

7- توفير سعات استراتيجية لتخزين المنتج على مستوى الجمهورية تبلغ حوالي 220 ألف طن.