5 فوائد للحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية .. اعرفها

كتبت فاطمة خليل

التطعيم ضد الإنفلونزا هو أفضل طريقة لحمايتك من الإنفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة المحتملة، ومع طرح الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي (Influvac) نتعرف على أسباب وفوائد يمكن أن تحصل عليها من تطعيم الأنفلونزا في هذا التقرير، بحسب ما ذكر موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي.

5 فوائد للحصول على تطعيم الأنفلونزا



يحميك من الإصابة بالأنفلونزا



يمنع التطعيم ضد الإنفلونزا ملايين الإصابات وزيارات الأطباء المتعلقة بالإنفلونزا كل عام، على سبيل المثال ، خلال الفترة 2019-2020 ، منع تطعيم لإنفلونزا ما يقدر بـ 7.5 مليون حالة من مرض الإنفلونزا، و 3.7 مليون زيارة طبية مرتبطة بالإنفلونزا ، و 105000 حالة دخول إلى المستشفى مرتبطة بالإنفلونزا ، و 6300 حالة وفاة مرتبطة بالإنفلونزا، بحسب إحصائيات مركز السيطرة على الأمراض

خلال المواسم التي تتشابه فيها فيروسات لقاح الإنفلونزا مع فيروسات الإنفلونزا المنتشرة، ثبت أن لقاح الإنفلونزا يقلل من خطر الاضطرار إلى الذهاب إلى الطبيب للإصابة بالإنفلونزا بنسبة 40٪ إلى 60٪.

أظهر لقاح الإنفلونزا في العديد من الدراسات أنه يقلل من شدة المرض لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم ولكنهم ما زالوا يمرضون.

أظهرت دراسة أجريت عام 2021 أن التطعيم ضد الإنفلونزا كان مرتبطًا بين البالغين بانخفاض خطر دخول وحدة العناية المركزة بنسبة 26٪ وانخفاض خطر الوفاة بسبب الإنفلونزا بنسبة 31٪ مقارنةً بمن لم يتم تلقيحهم.

يقلل التطعيم ضد الإنفلونزا من خطر دخول المستشفى



يمنع التطعيم ضد الإنفلونزا عشرات الآلاف من دخول المستشفيات كل عام، على سبيل المثال ، خلال 2019-2020 التطعيم ضد الإنفلونزا منع ما يقدر بـ 105000 حالة دخول إلى المستشفى مرتبطة بالإنفلونزا بأمريكا.

التطعيم ضد الإنفلونزا وقاية للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة



ارتبط التطعيم ضد الإنفلونزا بانخفاض معدلات بعض الأمراض القلبية بين الأشخاص المصابين بأمراض القلب، وخاصة بين أولئك الذين تعرضوا لأمراض قلبية في العام الماضي.

يمكن أن يقلل التطعيم ضد الإنفلونزا من خطر تفاقم مرض الرئة المزمن المرتبط بالإنفلونزا (على سبيل المثال ، مرض الانسداد الرئوي المزمن الذي يتطلب دخول المستشفى.

من بين الأشخاص المصابين بمرض السكري ومرض الرئة المزمن، تم إثبات أن التطعيم ضد الإنفلونزا مرتبط أيضًا بتقليل دخول المستشفى بسبب تفاقم حالتهم المزمنة.

يساعد تطعيم الإنفلونزا على حماية الحوامل أثناء الحمل وبعده



يقلل التطعيم من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة المرتبطة بالإنفلونزا لدى الحوامل بنحو النصف.

أظهرت دراسة أن الحصول على لقاح الإنفلونزا قلل من خطر دخول المرأة الحامل إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا بمعدل 40% في الفترة من 2010 إلى 2016.

أظهر عدد من الدراسات أنه بالإضافة إلى المساعدة في حماية الحوامل من الأنفلونزا ، فإن لقاح الإنفلونزا الذي يُعطى أثناء الحمل يساعد في حماية الطفل من الأنفلونزا لعدة أشهر بعد الولادة ، عندما يكون هو أو هي أصغر من أن يتم تطعيمه.

يمكن أن ينقذ لقاح الإنفلونزا حياة الأطفال



توجد دراسة أجريت عام 2017 هي الأولى من نوعها أظهرت أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر وفاة الطفل بسبب الأنفلونزا.

قد يؤدي تلقي التطعيم أيضًا إلى حماية الأشخاص من حولك، بما في ذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض الإنفلونزا الخطير، مثل الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة معينة.