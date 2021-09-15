5 علاجات منزلية لالتهابات الثدى.. منها تناول فيتامين سى

كتب محمود جلال

تتعرض الكثير من النساء خلال الرضاعة للإصابة بالتهاب فى الثدى، وهو عدوى فى الأنسجة، ويمكن أن تتحول إلى عدوى بكتيرية شديدة إذا لم يتم علاجها بالطريقة الصحيحة، ويقدم التقرير التالى بعض العلاجات المنزلية لالتهاب الثدى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"، ومنها:

1. تغيير وضعية الرضاعة الطبيعية:

عند تغيير وضع الرضاعة تتعرض الكثير من الأمهات للشعور بالراحة، ولذا يمكنك تجربة الرضاعة الجانبية فى السرير، فهى تساهم فى تقليل الشعور بالألم.

2. الحصول على الراحة من الرضاعة الطبيعية:

أخذ قسط من الراحة من الرضاعة الطبيعية يتسبب فى تجديد إنتاج الحليب، ويمكن أيضًا إزالة قنوات الحليب المسدودة وتحسين تجربة الرضاعة الطبيعية بدون التهابات.

3. مسكنات الآلام بدون وصفة طبية:

ليس من الجيد أن تتحمل الألم والالتهابات لفترة طويلة، لأن هذا يؤدى إلى الإصابة بألم وارتفاع شديد فى حرارة الجسم، لذلك للتخفيف من هذه الأعراض يمكنك تناول الأدوية المسكنة.

4. أوراق الكرنب:

لها فاعلية مثل الكمادات الساخنة التى تزيل الانزعاج والاحتقان بالثدى، ويمكن علاج التهاب الثدى بمساعدة أوراق الكرنب عن طريق وضعها ساخنة على الثدى.

5. فيتامين سي:

يمكن علاج التهاب الثدى بتناول فيتامين سى، لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وتعتبر الأغذية التى تحتوى على فيتامين سى صحية للغاية للأم وللرضاعة الطبيعية، كما أنه يساعد فى إدرار الحليب، ويمكن أن تشمل الأمهات المرضعات هذه الفاكهة والخضروات، مثل البرتقال والكيوى والبروكلي.