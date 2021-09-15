اليوم السابع
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17.25 مليون برميل احتياطيات.. أهم المعلومات عن إنتاج حقل بدر-1 بالصحراء الغربية

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 04:00 ص
17.25 مليون برميل احتياطيات.. أهم المعلومات عن إنتاج حقل بدر-1 بالصحراء الغربية بترول ـ أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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يستهدف قطاع البترول تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر الآبار الاستكشافية الجديدة بهدف زيادة معدلات الإنتاج البترولى وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بإنتاج حقل بترول بدر
 

بالصحراء الغربية خلال عام2020-2020 والتى كانت كالتالي

-1بلغ إجمالى إنتاج حقل بدر -1 مليون ونصف المليون برميل.

-2 تم حفر 6 آبار جديدة .

-3الآبار الجديدة ساهمت في زيادة احتياطيات الحقل إلى نحو 17.25 مليون برميل.

4- تم الانتهاء من مشروعات لزيادة قدرات التسهيلات الانتاجية وسعات التخزين بالموقع والتي تخدم ايضا عدد من شركات الإنتاج الأخري بالصحراء الغربية فى إطار التكامل والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية بالمنطقة.


البترول

انتاج البترول

تسهيلات الإنتاج

الصحراء الغربية

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