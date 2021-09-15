وكالة الفضاء الروسية: إطلاق جميع أقمار "وان ويب" البريطانية بنجاح

(وكالات)

أعلنت وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روس كوسموس"، اليوم الأربعاء، إطلاق جميع أقمار شركة "وان ويب" البريطانية الـ34 إلى مداراتها الفضائية بنجاح.

وأفاد مكتب "روس كوسموس" الصحفي: بأن "جميع الأقمار الـ34 انفصلت عن وحدة التسريع بنجاح".

وكان موقع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، قد أفاد في وقت سابق بأن الأقمار قد انفصلت عن وحدة التسريع الروسية "فريغات" التي تعتبر جزءا من الصاروخ وتخصص لإيصال الأجهزة الفضائية إلى المدارات المعينة لها.

يذكر أن صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الروسي كان قد أنطلق في وقت سابق حاملاً على متنه أقمار شركة "وان ويب" البريطانية للاتصالات والإنترنت.

وفي يونيو الماضي، نفذت القوات الجوية الفضائية الروسية إطلاقا ناجحا للصاروخ الناقل "سويوز 2.1 ب" من قاعدة بليسيتسك الفضائية.

وجاء ببيان إدارة المعلومات والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية: "أطلقت الوحدات الفضائية التابعة لقوات الجو - فضائية الروسية صاروخ نقل من طراز "سويوز 2.1 ب" يحمل على متنه قمرا صناعيا من الجيل الجديد تابع لوزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، الموافق 25 يونيو

ونوه البيان إلى أن عملية الإطلاق تمت من "منصة إطلاق في الموقع الرابع للقاعدة الفضائية رقم 43 التابعة لوزارة الدفاع الروسية (بليسيتسك) في منطقة أرخانغيلسك".