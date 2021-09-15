اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:17 م
أكرم القصاص
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وفد وزارى ليبى يصل تونس لبحث إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودى

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 05:26 م
وفد وزارى ليبى يصل تونس لبحث إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودى تونس - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السفارة الليبية في تونس أن وفدا وزاريا ليبيا برئاسة وزير الداخلية وصل اليوم الأربعاء، إلى جزيرة جربة التونسية.
وذكرت السفارة، وفق بيان أصدرته اليوم، أن الوفد الوزاري الليبي سيبحث مع المسئولين التونسيين الترتيبات النهائية لعودة الحركة بمعبر رأس الجدير الحدودي بين البلدين.
وكان في استقبال الوفد وزيرا الداخلية والصحة التونسيين وعدد من القيادات الأمنية التونسية.
يُشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أكد في تصريح صحفي له اليوم، أن اللجنة العلمية في تونس ونظيرتها الليبية توصلتا إلى اتفاق بخصوص البروتوكول الصحي بمعبر رأس الجدير.


تونس

ليبيا

معبر رأس الجدير

ليبيا وتونس

عثمان الجرندي

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