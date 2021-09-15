وزير داخلية النمسا يدعو لتشديد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الاتحاد الأوروبي

(أ ش أ)

دعا وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، إلى تشديد عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الاتحاد الأوروبي، مُجددًا رفض قبول اللاجئين الأفغان.

وقال نيهمر، في مؤتمر الشرطة الأوروبية، إن النمسا تتوقع أن يصل إليها 30 ألف مهاجر غير شرعي هذا العام، محذرًا من اختراقات الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وصعوبة منع وصولهم إلى النمسا ودول غرب أوروبا.

ورفض نيهمر الادعاءات بأن النمسا لم تعد ملتزمة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وذلك لمجرد أنها أعلنت أنها لن تقبل اللاجئين الأفغان ولن توفر لهم الحماية وإعادة التوطين، مشيرا إلى أنه خلال هذا العام وحده تلقت بلاده بالفعل أكثر من 2500 طلب لجوء من مواطنين أفغان.

وأشار الوزير إلى وجود 44 ألف أفغاني تم قبول لجوئهم في النمسا وجاء جميعهم إلى البلاد عن طريق التهريب.