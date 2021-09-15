وزير خارجية اليمن يشيد بالموقف العربى الموحد الداعم لبلاده

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أشاد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالموقف العربي الموحد الداعم لليمن وحكومته الشرعية ووقوف الدول العربية إلى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن.

وأكد الوزير - خلال لقائه مع السفراء العرب المعتمدين لدى الاتحاد السويسري ومكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بمدينية جنيف، اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - على أهمية تنسيق التحرك الدبلوماسي بين البعثات العربية وتوحيد المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك.

من جانبهم، أكد السفراء العرب دعمهم للجهود التي تبذلها الدبلوماسية اليمنية في هذه الظروف الاستثنائية، مجددين وقوفهم إلى جانب تلك الجهود واستعدادهم للتنسيق المستمر من أجل خدمة القضية اليمنية وتعزيز حضورها في كافة المحافل الدولية.

واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن وآفاق الحل السياسي، ورؤية الحكومة لتحقيق سلام عادل وشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث.