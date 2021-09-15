اليوم السابع
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وزير الطيران المدنى يبحث سبل التعاون مع وزير المواصلات الليبى.. صور

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 06:52 م
وزير الطيران المدنى يبحث سبل التعاون مع وزير المواصلات الليبى.. صور جانب من اللقاء
كتب أحمد مصطفى

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استقبل اليوم الأربعاء، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني وزير المواصلات الليبي محمد سالم الشهوبي بمقر الوزارة، لبحث عدداً من الملفات المشتركة وتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال صناعة الطيران.
 
حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والمهندس مصطفى عبدالحميد بنعمار رئيس سلطة الطيران المدنى الليبى.
 
وخلال اللقاء أكد وزير الطيران على عمق العلاقات المصرية الليبية، وأن وزارة الطيران المدنى تحرص على تعزيز علاقاتها ونقل الخبرات المصرية بقطاع الطيران من خلال تقديم كافة سبل الدعم إلى الأشقاء بدولة ليبيا فى مختلف مجالات الطيران المدنى وبخاصة مجال التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوى والملاحة الجوية.
 
وأضاف أن هذا اللقاء يأتى فى إطار اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة في مختلف مجالات الطيران المدني.
 
ومن جانبه، أشاد محمد سالم الشهوبي بجهود وزارة الطيران المدنى المصرية فى تطوير كافة قطاعات منظومة الطيران المدنى، مؤكداً على تطلع وزارة المواصلات الليبية إلى المزيد من التعاون المثمر مع الجانب المصرى والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الطيران المدنى.
 
وأشار إلى أن هناك تعاون مشترك خلال الفترة القادمة بين الجانبين يهدف إلى عودةنشاط الطيران الليبى الى سابق عهده.
 
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وزارة الطيران

الوزير محمد منار

وزير الموصلات الليبى

اخبار المطار

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