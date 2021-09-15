وزير الصحة البريطانى: اللقاحات ضد فيروس كورونا منعت حدوث 125 ألف حالة وفاة

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم الأربعاء، إن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منعت حدوث 125 ألف حالة وفاة و25 مليون حالة إصابة بالرغم من عدم تلقي 6 ملايين شخص بالغ لأي جرعة حتى الآن في البلاد.
وأضاف جاويد في تصريحات أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة بالإنجليزية، "إذا نظرنا جميعا إلى أين نقف اليوم مقارنة ببداية العام الجاري، أعتقد أننا بذلنا جهدا كبيرا والسبب وراء ذلك هو اللقاحات".
وتابع "علينا أيضًا أن نضمن أن لدينا خططا بديلة ممكن تفعيلها في حال تسجيل إصابات بسلالات جديدة متحورة من الفيروس تكون أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات المضادة".
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