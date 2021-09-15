وزير الصحة البريطانى: اللقاحات ضد فيروس كورونا منعت حدوث 125 ألف حالة وفاة

وأضاف جاويد في تصريحات أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة بالإنجليزية، "إذا نظرنا جميعا إلى أين نقف اليوم مقارنة ببداية العام الجاري، أعتقد أننا بذلنا جهدا كبيرا والسبب وراء ذلك هو اللقاحات".

وتابع "علينا أيضًا أن نضمن أن لدينا خططا بديلة ممكن تفعيلها في حال تسجيل إصابات بسلالات جديدة متحورة من الفيروس تكون أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات المضادة".