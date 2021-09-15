وزيرة البيئة: التغيرات المناخية كانت أحد تحديات تقرير التنمية البشرية

ماجد تمراز

قالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إن مصر عندما أطلقت تقرير التنمية البشرية، كان أحد التحديات التي تواجه مصر، هي قضية التغيرات المناخية والتصدي لها، بالإضافة لاستكمال مسارات التنمية التي تبنتها الدولة المصرية، مشيرة إلى أنه منذ عامين كان هناك توجيه رئاسي بالتعامل المباشر مع قضية تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.



وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "نحاول أن نبذل مجهودا في إدارة المخلفات والنقل الكهربائي، لكن كل هذه المبادرات شديدة الأهمية وستكون ذات فاعلية عندما يكون هناك برنامج طموح وموعد تنفيذ، والمشروع الذي جرى توقيعه اليوم هو أكبر مشروع في تاريخ وزارة البيئة، وممول من البنك الدولي ويضم 10 جهات من بينها وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولي وهيئة النقل العام وغيرها".

وقالت: "المشروع متعدد الأطراف يتحدث عن 4 أمور محددة، أولها إدارة نوعية الهواء، ونحن لدينا 110 محطات رصد نوعية هواء على مستوى الجمهورية، مربوطة على الشبكة، أما المكون الثاني هو معالجة السبب، وهي متعلقة بالبنية التحتية والتخلص الآمن من المخلفات وإدارتها، والجهة المسؤولة عن التنسيق في هذا المشروع هي وزارة البيئة، ومدة المشروع 7 سنوات، ويمكن أن نرى نتائجه خلال عامين أو 3 على الأكثر".