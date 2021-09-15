وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، أن نيوزيلندا سجلت 14 إصابة جديدة فقط اليوم، ولا تزال أوكلاند، مركز تفشي المرض، مغلقة ولكن يمكن لبقية البلاد الآن العمل بحرية نسبيًا، مع ارتداء الأقنعة وتطبيق القيود على حجم التجمعات.

من جانبه، قال الوزير المسؤول عن مكافحة كوفيد-19، كريس هيبكينز، إنه ينبغي على جميع العائدين إلى البلاد قضاء 14 يومًا في منشأة الحجر الصحي التي تديرها الحكومة.