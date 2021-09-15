نقيب الزراعيين: زرعنا أشجارا بالغردقة لمواجهة الاحتباس الحرارى والتغير المناخى

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن النقابة كجزء من المجتمع المدنى تسعى لمواجهة التغيرات المناخية من خلال زراعة الأشجار المثمرة فى العديد من المناطق، لما لها من دور فى مواجهة الاحتباس الحرارى.

وأضاف نقيب الزراعيين، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم زراعة أشجار مثمرة في الغردقة، منها أشجار ليمون وبرتقال وتوت، بدلا من أشجار الزينة لما لهذه الأشجار المثمرة من فوائد كثيرة للمناطق التي يتم زراعتها بها.

وأوضح نقيب الزراعيين، أنه يجب الاستثمار في الشباب الأفريقى والمرأة الأفريقية، وهناك مجموعة من الشباب الدارسين في مصر من الأشقاء الأفارقة في كلية الزراعة.

وتابع: "ننظم فعالية زراعة الأشجار المثمرة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر، ونركز على الأشجار المثمرة لما لها من فوائد كثيرة عن أشجار الزينة، وهدفنا مواجهة تغيرات المناخ، وتم زراعة شوارع الغردقة بالأشجار المثمرة فى إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر".