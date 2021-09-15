نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: تقرير التنمية البشرية توثيق لإنجازات الدولة

كتبت آية دعبس

قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" هو توثيق رسمي مصري ودولي لما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات وتنمية شاملة يستفيد منها المواطن المصري البسيط، خاصة خلال الفترة القليلة الماضية التي أولت فيها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية الاهتمام بالمواطن الأكثر احتياجاً.



وأكد عيش في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على أن برامج الدعم التي تقدمها الدولة للمواطن هي تنمية بشرية لا تقتصر فقط على توفير المأكل والملبس والمسكن المناسب، بل وتأهيل هذا المواطن وتوعيته بكافة التحديات وعدم تركه فريسة سهلة في قبضة جماعات متطرفة أو أفكار هدامة، موضحاً أن إطلاق "التقرير" يؤكد التزام الدولة المصرية بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، مضيفاً أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد صباح أمس الثلاثاء، فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور شخصيات محلية بارزة، وعدد من الخبراء والمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة المختلفة.







