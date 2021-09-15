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منسق "صحة الرجل": فحص أمراض البروستاتا للرجال من سن 40 عاما.. والنتيجة خلال دقيقة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:18 م
منسق "صحة الرجل": فحص أمراض البروستاتا للرجال من سن 40 عاما.. والنتيجة خلال دقيقة كشف طبى - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتور محمد العقاد منسق مبادرة صحة الرجل، إن حملة صحتك ثروتك هي مبادرة صحية موجهة للرجال، موضحا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تفكر خارج الصندوق لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث يأخذ الرجل مبادرة وحملة صحية بمفرده.

وأضاف منسق مبادرة صحة الرجل، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة موجهة للرجل من سن 40 أو أكثر لفحص أمراض البروستاتا من خلال فحص سريع النتيجة تظهر خلال أقل من دقيقة.

وتابع منسق مبادرة صحة الرجل: أول مرة يكون فحصا مبكرا لأمراض البروستاتا من خلال فحص نقطة دم واحدة، وستطبق في الأقصر أولا ثم سيتم تطبيقها في باقى المحافظات المصرية.


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