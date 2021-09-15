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ملك بلجيكا وزوجته يزوران فيرفيرز قبل اجتماع يجمعهما مع مسئولى البلدية

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:23 م
ملك بلجيكا وزوجته يزوران فيرفيرز قبل اجتماع يجمعهما مع مسئولى البلدية ملك وملكة بلجيكا
كتب: أحمد علوى

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توجه الملك فيليب ملك بلجيكا وزوجته الملكة ماتيلدا إلى منطقة فيرفيرز اليوم الأربعاء، للمرة الثانية خلال شهرين، حيث سيعقد اجتماع عمل بين الملوك والسلطات البلدية فى قاعة بلدية فيرفيرز، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويحضر زيارة الملك والملكة، وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن ورئيس وزراء والونيا إليو دى روبو، وسيتم إبلاغ الملك والملكة أولاً بالوضع الحالى والإجراءات الجارية لدعم السكان المحليين، خلال اجتماع عمل فى دار بلدية فيرفيرز.

وتتواجد الشرطة بأعداد كبيرة أمام دار البلدية، وكذلك على الطريق الذى يجب أن يسلكه الزوجان الملكيان.

ويتواجد فى الموقع ضباط شرطة من مناطق أخرى، وكذلك الشرطة الفيدرالية ووكلاء الأمن للملك والملكة.

وكان الزوجان الملكيان قد زارا فيرفيرز فى 20 يوليو فى يوم الحداد الوطنى بعد ألفيضانات القاتلة فى منتصف يوليو، كما ذهبوا إلى الميدان فور وقوع مأساة بيبينستر يوم الجمعة 16 يوليو.

 


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ملك بلجيكا

اخبار العالم

وزيرة الداخلية البلجيكية

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