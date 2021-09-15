اليوم السابع
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مقتل 9 صوماليين فى هجوم انتحارى بالعاصمة مقديشيو

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:24 ص
مقتل 9 صوماليين فى هجوم انتحارى بالعاصمة مقديشيو الشرطة الصومالية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قُتل تسعة صوماليين على الأقل جراء هجوم انتحاري، اليوم الأربعاء استهدف نقطة تفتيش في العاصمة الصومالية مقديشيو.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن قوات الشرطة، أن 6 عناصر من قوات الأمن وثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون عند إحدى نقاط التفتيش الأمنية، مضيفة أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الدوافع وراء هذا الهجوم الإرهابي.

وكان قد أعلن قائد الجيش الوطني الصومالي العميد أذوا يوسف راغي، مقتل 10 أشخاص كانوا ينوون الالتحاق بتدريب عسكري، وإصابة 20 آخرين في تفجير انتحاري وقع بالعاصمة مقديشيو.
 
وأوضح راغي، أن انتحاريًا فجر نفسه صباح اليوم أمام قاعدة اللواء طجبدن، حيث كان يتم تسجيل مجندين جدد، معربًا عن تعازية لأسر ضحايا التفجير الإرهابي الجبان.
 

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الارهاب

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