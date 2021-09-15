مدعى أريزونا العام يرفع دعوة قضائية ضد بايدن بشأن سياسة التطعيم ضد كورونا

وقال برنوفيتش في بيان نقتله صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم الأربعاء، "لا يمكن للحكومة الفيدرالية إجبار الناس على الحصول على لقاح كوفيد"،ويزعم برنوفيتش أن السياسة الجديدة تنتهك بند المساواة في الحماية، بسبب تفضيلها للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية عن مواطني الولايات المتحدة.

وأوضح برونوفيتش أنه من خلال السماح للمهاجرين برفض أخذ المصل، فإن الإدارة "تحمي حريتهم واستقلالهم الجسدي أكثر من المواطنين الأمريكيين".

وأضاف "لا يخضع المهاجرون الذين يعبرون الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني لأي متطلبات تطعيم حتى عند إطلاق سراحهم مباشرة إلى الولايات المتحدة (حيث سيبقى معظمهم)".

جدير بالذكر أن السياسة الجديدة للإدارة الأمريكية بالتطعيم الإلزامي أثارات غضبًا بين عدد من المحافظين الجمهوريين، الذين تعهدوا بمحاربة التفويض.