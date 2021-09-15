اليوم السابع
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محافظة الجيزة تجرى قرعة إلكترونية على 4368 جبانة بطريق الفيوم

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:26 م
محافظة الجيزة تجرى قرعة إلكترونية على 4368 جبانة بطريق الفيوم مقابر - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة، أنه تم إجراء القرعة الإلكترونية، اليوم، على المدافن الجاهزة والكائنة بقطاع "ب" بطريق الفيوم بمساحة 21.66 متر، على 4368 جبانة والتى سبق الإعلان عنها، والتقدم اليها من قبل المواطنين خلال الفترة من 27 – 6 الى 29 – 7 – 2021.
 
وشهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية على عدد 4368 جبانة جاهزة بقطاع (ب) الكيلو 47 بطريق الفيوم بمساحة 21.66 متر، حيث أكد محافظ الجيزة، أنه تم إجراء قرعة علنية إلكترونية للمواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط وتحت إشراف الجهات المختصة نظراً لزيادة عدد المتقدمين عن عدد الجبانات المطروحة حيث تقدم 4673 مواطنا للحصول على 3962 جبانة عادية كما تقدم 915 مواطنا للحصول علي 406 جبانة مميزة.

وأوضح المحافظ، أن طرق السداد سوف تكون على 4 أقساط ربع سنوية حيث بلغت قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن العادى 65 ألف جنيه وقيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن المميز 80 ألف جنيه.
 
ونوهت محافظة الجيزة، إلى أنه على الفائزين فى قرعة الجبانات التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالسداد، حضر فعاليات إجراء القرعة الالكترونية اللواء علاء بدران السكرتير العام وسميح عبد الجواد رئيس جهاز الجبانات ورفعت كامل مدير إدارة الشئون القانونية ومسئولي مركز المعلومات.


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