اليوم السابع
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مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية فى مصر"

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:11 م
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية فى مصر" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية في مصر"؛ وذلك لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد بجمهورية مصر العربية، بحيث " يُضاف إلى المادة السابعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية"، كما " يُضاف إلى المادة التاسعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية".
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قيام مؤسسة الجامعات الكندية في مصر باستضافة فرع لجامعة رايرسون بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلميّ بمصر، إضافة إلى العمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة كندا، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية بمصر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به، على أن يعمل الفرع على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.

الجامعات المصرية

جامعة مصر الكندية

الجامعة الكندية بمصر

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