اليوم السابع
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متى يتم عمل مسحة لكورونا فى المعامل المركزية؟ الصحة تجيب

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 08:00 ص
متى يتم عمل مسحة لكورونا فى المعامل المركزية؟ الصحة تجيب وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الحالات التى يجب فيها عمل مسحة لكورونا مؤكدة أن ذلك يتم في حالة مهالطة شخص مصاب بكورونا وكذلك في حالة ظهور أى أعراض خاصة بكورونا مثل الحرارة - الإعياء - فقد حاسة الشم أو التذوق - الإسهال).
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان إنه في حالة السفر للخارج يجب عمل مسحة لكورونا  مؤكدة أن التشخيص السريع للاصابة بفيروس كورونا مهم جدا لمنع انتشار المرض.
 
وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 


الصحة

مسحة كورونا

لقاح كورونا

السفر للخارج

مخالطة المصابين بكورونا

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