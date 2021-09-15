اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

ما بعد كورونا.. طرق طبيعية لتنظيف الرئة أبرزها رفع الرأس أثناء النوم

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:00 م
ما بعد كورونا.. طرق طبيعية لتنظيف الرئة أبرزها رفع الرأس أثناء النوم تنظيف الرئة بعد كورونا
فاطمة ياسر

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يعانى معظم الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا من مشاكل فى الرئة، وأصبحوا غير قادرين على التنفس بشكل طبيعى، وهذا الأمر يتسبب فى تعرضهم للعديد من المشاكل أبرزها عدم القدرة على الحركة والمشى وممارسة الحياة بشكل طبيعى.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "hse" أن الأعراض المرتبطة بتأثير كورونا على الرئة هى السعال وصعوبة فى التنفس ونهجان شديد، والتهاب الأنف والحلق، وقد يصل الأمر إلى نقص نسبة الأكسجين فى الدم، ولذا يجب توخى الحذر من الوصول لهذه المشكلة.

وأشار التقرير إلى أن بعض الحالات المصابة بالفيروس التاجى كورونا تتعرض لاستمرار الأعراض حتى بعد التعافى بشكل نهائى، وهذا يعنى أن الرئة لديها بعض المشاكل نتيجة للإصابة بالفيروس والالتهاب الرئوى، ولذا يجب تنظيفها عن طريق بعض النصائح ومنها:

- تناول المشروبات الساخنة.. تعد من أبرز وأهم الحيل التى تساعد بشكل كبير فى تنظيف الرئة وتقليل فرص الشعور بأى ألم.

- تناول الماء بكثرة يعد من الحيل التى تساهم بشكل كبير على ترطيب الجسم، وهذا الأمر يقلل من فرص الإصابة بأى مشاكل صحية كالجفاف.

- ممارسة تمارين التنفس عدة مرات تساهم فى توسيع ممرات الهواء في الرئة.

- النوم وأنت مرفوع الرأس يعد من الحيل الجيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية بعد التعافي من كورونا.


الرئة

تنظيف الرئة

تنظيف الرئة بعد التعافي من كورونا

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