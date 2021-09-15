اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:27 م
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ماس كهربائى وراء اشتعال النيران فى شقة سكنية بعين شمس

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:00 م
ماس كهربائى وراء اشتعال النيران فى شقة سكنية بعين شمس حريق -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى، حول واقعة نشوب حريق شب فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

 

وكان رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية، فى دائرة قسم شرطة عين شمس، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

 

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى عين شمس، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.


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