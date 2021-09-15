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مؤتمر صحفى لوزير الخارجية مع نائب رئيس وزراء الكونغو بمقر الوزارة غدا

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:55 م
مؤتمر صحفى لوزير الخارجية مع نائب رئيس وزراء الكونغو بمقر الوزارة غدا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة

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يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، غداً الخميس، كريستوف لوتوندولا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، ويعقب المباحثات مؤتمر صحفى مشترك.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وبحث معه تعزيز مُختلف أُطر التعاون الوثيق سواء ثنائيًا بين مصر والعراق أو عبر آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، على نحو يلبي تطلعات الشعوب نحو الازدهار والنماء.

 

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