اليوم السابع
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لو عايز منحة دراسية بروسيا.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة من الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 05:57 م
لو عايز منحة دراسية بروسيا.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة من الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن المكتب البابوى للمشروعات عن فتح باب التقديم للحصول على منح دراسية مجانية مقدمة من وزارة التعليم الروسية، للدراسة في الجامعات الروسية، وذلك لحملة شهادتى الثانوية العامة أو البكالوريوس للحصول على الدرجات العلمية الأعلى (بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه) فى تخصصات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة وغيرها من التخصصات.

 

وأشار الإعلان عن المنح الصادر من المكتب البابوي إلى أن الحد الأدنى للمجموع هو 80 ٪ للحاصلين على الثانوية العامة، مع الإشارة إلى أن أوراق المتقدمين إلى المنحة سيتم إرسالها إلى روسيا حيث تتولى وزارة التعليم الروسية اختيار المقبولين من بين المتقدمين للمنح.

المكتب البابوى يعلن عن منح دراسية
المكتب البابوى يعلن عن منح دراسية

وشدد الإعلان على أن إجراءات التقديم للحصول على المنح ستكون مجانية بشكل كامل وأنه لا توجد أي رسوم مقابل التقديم، لأى شخص أو جهة.

وأورد المكتب البابوي للمشروعات في إعلانه عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم التقديم عن طريقه، وهو papalofficeforprojects@gmail.com

 


الكنيسه الارثوذكسيه

المكتب الباباوى للمشروعات

البابا تواضروس الثانى

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