كمبوديا تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا للأطفال من 6 لـ 11 عاما بعد غد الجمعة

كما ألمح هون سين إلى أن التطعيمات للفئة العمرية من 3 إلى 6 سنوات ستتبع تلك الحملة في المستقبل القريب.

جاء ذلك في رسالة صوتية وجهها سين اليوم إلى جميع حكام البلديات والمحافظات، قائلا إن المدارس على جميع المستويات ستكون قادرة على إعادة فتح أبوابها.

وأشار سين إلى أن تطعيمات كوفيد-19 لهذه الفئات العمرية تم بالفعل تنفيذها في بعض البلدان، وفقا لصحيفة بنوم بنه بوست الكمبودية.

وقال "وفقًا للأرقام التي حصلت عليها من وزير الاقتصاد والمالية أون بورنمونيرات، هناك أكثر من 1.8 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما، لذلك قررت أن أبدأ حملة أخرى يوم الجمعة لتحصينهم، بعد أن أوشكت على الانتهاء من التطعيمات للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما.

وأوضح أن لقاحات سينوفاك صينية الصنع ستستخدم لهذه الفئة العمرية.

وكانت كمبوديا قد بدأت حملات التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما في الأول من أغسطس الماضي.