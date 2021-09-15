كل ما تريد معرفته عن لقاح الأنفلونزا الموسمية بالتزامن مع "كورونا"

كتب وليد عبد السلام

يعتبر لقاح الأنفلونزا من اللقاحات السنوية الهامة التى يجب الحصول عليها للحماية من هجمات فيروس الإنفلونزا، منعا لمضاعفاته التى تحدث حال الإصابة به.



اليوم السابع يقدم "س وج" عن كل ما تريد معرفته عن أهمية لقاح الأنفلونزا بالتزامن مع توفير لقاح كورونا.



ما مكونات لقاح الأنفلونزا؟

لقاح الانفلونزا عبارة عن بعض سلالات فيروس الأنفلونزا الميتة التي متوقع انتشارها بشكل كبير هذا العام، وتحضر في صورة حقنة عضل وتؤخذ وقت موسم انتشار الأنفلونزا والذى يبدأ من شهر 9 أو حتى نهاية شهر يونيو واسمه Influvac Tetra أو بالعربي: تطعيم الأنفلونزا الرباعي.



ولماذا يسمى لقاح الأنفلونزا الرباعى؟

اسمه الرباعي لأنه يحتوي على أربعة سلالات من فيروس الأنفلونزا المتوقع انتشارها.



ما الفئات التى تحتاج الحصول على اللقاح؟

جميع الأشخاص من عمر 6 شهور وما فوق هذا العمر.





ماذا عن الجرعة التى يتم الحصول عليها من لقاح الأنفلونزا؟

ماذا عن طريقة الحصول علي لقاح الأنفلونزا؟

لو طفلك من عمر 6 شهور إلى 9 سنين ولم يحصل عليه قبل ذلك مطلقا سيحصل على جرعة كاملة والجرعة الثانية بعد شهر، أما لو طفلك سبق له التطعيم أو أكبر من 9 سنين يؤخذ حقنة كاملة ولا تكرر.

أفضل طريقة هى الحقن العميق في العضل وأفضل عضلة هى الـdeltoid muscle.



من الفئات الممنوعة من لقاح الأنفلونزا؟

من يعانون من حساسية من البيض، وكذلك الذين يعانون من حساسية من لقاح الأنفلونزا أو أحد مكوناته وأيضا عند ارتفاع درجة حرارة الشخص المقرر حصوله على اللقاح.





هل يمكن للحوامل والمرضعات الحصول على لقاح الأنفلونزا؟

هل لقاح الأنفلونزا يحمى من الإصابة بكورونا؟

نعم يمكن في جميع مراحل الحمل وأثناء الرضاعة ولا يوجد مشكلة ويفضل استشارة الطبيب.

لا يحمى مطلقا من الإصابة بكورونا.



ماذا عن سعر لقاح الأنفلونزا؟

سعره 170 جنيها.