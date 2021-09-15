كل ما تريد معرفته عن تقرير التنمية البشرية "مصر 2021"

كتبت أسماء أمين

تقرير التنمية البشرية يعد من العوامل الأساسية لحماية حقوق الإنسان والارتقاء بالديمقراطية والمساواة حيث إن التنمية البشرية تعني السماح للأفراد بتحديد واختيار الحياة الذي يريدها ويقوم الحكومة بدعمهم بالأدوات المناسبة لتقرير ذلك فقد تم إصدار التقرير مجددا بعد اختفائه طوال العشر سنوات الماضية تقديرا لمجهودات الحكومة بجمهورية مصر العربية، في هذا المقال سوف نلقى الضوء على تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021.

الجهة المسؤولة عن اصدار التقرير

ويصدر تقرير التنمية البشرية من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي وهي شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة, وهي منظمة تدعم التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص لبناء حياة أفضل.

وتعمل في 177 دولة وتساعدهم في تطوير حلولهم لمواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية. كما تعمل على تطوير القدرات المحلية التي تعتمد على موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشريحة واسعة من الشركاء



أهمية تقرير التنمية البشرية يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول النامية في الحصول على المساعدات واستخدامها بفعالية. كما يشجع على حماية حقوق الإنسان وتطوير المرأة.

ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنسيق الجهود العالمية والوطنية للوصول إلى هذه الأهداف. لمساعدة الدول على بناء وتبادل الحلول لتحديات:



وعن تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 تقرير التنمية البشرية 2021 يجمع كل التغيرات والتطورات التي حدثت بمصر ،تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار

ويحظى تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 بأهمية خاصة، إذ إنه يأتي بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية. البشرية في عام 2010. فالتقرير يغطي ِعقدا غير مسبوق في التاريخ المصري، من عام 2011 إلى عام 2020،شهدت مصر خلاله ثورتين شعبيتين، َّ أدتا إلى تغيير مسار عملية التنمية فيها. ويعرض التقرير تحليلا ً متعمقا لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية التي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة الأممية، فيتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي جرى تبنّيها وتنفيذها خلال تلك الفترة، وتأثيرها في حياة المواطن المصري، كما يقدم مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة في ضوء نتائج التقرير بما ُ يسهم في تحسين الوضع ّ الحالي،واستكمال مسيرة التنمية البشرية التي بدأتها مصر.

وقام باعداد التقرير باحثين لا ينتمون الي جهات علمية مصرية ولا يعمل احد منهم في إي جهة حكومية مصرية ولهم خبرة كبيرة في هذا المجال وهذا يجعلهم مستقلين ولا يتبعون الي الحكومة.