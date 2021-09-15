اليوم السابع
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فيضانات تضرب مقاطعة "لوجار" الفرنسية وإعلان حالة الطوارئ وتعليق الدراسة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:36 م
فيضانات تضرب مقاطعة "لوجار" الفرنسية وإعلان حالة الطوارئ وتعليق الدراسة فيضان - ارشيفية
أحمد علوى

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ضربت أمطار غزيرة عدة مدن في مقاطعة "لوجار" جنوب فرنسا وحولت الشوارع إلى ما يشبه الأنهار. وتعادل كمية الأمطار التي تساقطت في ثلاث ساعات فقط هطول أمطار لمدة شهرين ونصف وغمرت المياه أحياء مدينة "نيم" وحاصرت السكان في عدة مناطق لتنقطع بهم السبل.

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من جانبه توجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لزيارة المنطقة لإعلان حالة الطوارئ الخاصة بالكوارث الطبيعية، فيما وضع معهد الأرصاد الجوية الوطني ثماني مقاطعات في حالة التأهب لمواجهة مخاطر محتملة.

وحذرت المحافظة من أن الوضع "قد يتدهور مرة أخرى "، محذرة من أن "المدارس الحكومية والخاصة ستظل مغلقة " حتى انتهاء الطقس السئ وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وتم رفع درجة اليقظة والتأهب فى لوجار وهيرولت إلى اللون البرتقالى بداية الساعة 6 صباح اليوم.
 

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