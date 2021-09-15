عمار الحكيم يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى الانتخابات العراقية المرتقبة

كتب : أحمد جمعة

استقبل عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية بمكتبه في بغداد، اليوم الأربعاء، فيولا فون كرامون رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات والوفد المرافق لها، وناقش الطرفان تطورات الوضع السياسي في العراق والمنطقة والملف الانتخابى، حيث أكد على أهمية أن تكون العملية الانتخابية بدرجة عالية من الشفافية في كل مراحلها، مشددا على ضرورة أمن البيانات وتحصينها عند النقل مع حفظ بطاقة الناخب من أى تلاعب.

وأشاد الحكيم – بحسب بيان صحفى لمكتبه الإعلامي - بالجهود التي تبذل من قبل الجميع لإنجاح العملية الانتخابية سواء من الحكومة والمفوضية والقوى السياسية والفرق الرقابية، مطالبا بأهمية تكثيف الجهود وصولا إلى عملية انتخابية معبرة عن إرادة الجمهور، كما أشاد بدور بعثة الاتحاد الأوروبى فى الرقابة على الانتخابات، مبينا دور الرقابة الدولية فى دعم العملية الديمقراطية فى العراق.