اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فى أول لقاء تليفزيونى لها على قناة بريطانية..

"عروس داعش" تناشد جونسون إعادتها لبريطانيا: سأكون مصدر قوة فى حربك ضد الإرهاب

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:24 م
"عروس داعش" تناشد جونسون إعادتها لبريطانيا: سأكون مصدر قوة فى حربك ضد الإرهاب عروس داعش - شاميما بيجوم
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن شميمة بيجوم المعروفة بـ"عروس داعش" توسلت إلى الشعب البريطانى من أجل العفو عنها وإعادة منحها الجنسية البريطانية التى أسقطتها الحكومة عنها، قائلة إنه "لا يوجد دليل" على أنها لعبت دورا رئيسيًا في التحضير لأعمال إرهابية ومستعدة لإثبات براءتها في المحكمة.

وأوضحت أن وزارة الداخلية أسقطت الجنسية عنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي مشيرة إلى أنها فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا ، من شرق لندن وتعيش حاليًا في مخيم في سوريا.

يأتي ذلك بعد أن سافرت مع طالبتين إلى سوريا للانضمام إلى داعش في عام 2015.

وفي أول مقابلة تليفزيونية مباشرة لها، أخبرت عروس داعش السابقة برنامج "صباح الخير بريطانيا" المذاع على قناة "أى تى فى" أنها يمكن أن تكون "مصدر قوة" في الحرب ضد الإرهاب ، قائلة إنها "تم إعدادها" للفرار إلى سوريا بصفتها طفلة "غبية" وسريعة التأثر.

وقالت أيضًا إنها "متأكدة تمامًا" من أن ساجد جافيد سيغير رأيه بشأن جنسيتها - وهو قرار اتخذه عندما كان وزيراً للداخلية - إذا التقيا وجهاً لوجه.

لكن وزير الصحة دافع عن قرار سحب جنسية بيجوم ووصفه بأنه "صحيح تمامًا" ورد على مزاعمها بأنها لم تلعب أى دور في إرهاب داعش.

وفي إشارة إلى قراره عندما كان وزيرا للداخلية بتجريدها من الجنسية، قال وزير الصحة: ​​"لن أخوض في تفاصيل القضية ، لكن ما سأقوله هو أنك بالتأكيد لم تر ما رأيته".

وأضاف: "إذا كنت تعرف ما أعرفه، لأنك شخص عاقل ومسئول، كنت ستتخذ القرار نفسه بالضبط - ولا شك لدي في ذلك".

وزعمت شميمة أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون "من الواضح أنه لا يعرف ما يفعله" ويجب أن يسمح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة "لمساعدته في حربه ضد الإرهاب".

وناشدت رئيس الوزراء مباشرةً ، قائلة: "من الواضح أنك تكافح الإرهاب والتطرف في بلدك. أريد أن أساعدكم بإخباركم بتجاربي الخاصة مع هؤلاء المتطرفين فيما يقولون وكيف يقنعون الناس بالقدوم إلى أماكن مثل سوريا، أعتقد أنني أستطيع مساعدتك كثيرًا في معركتك ضد الإرهاب لأنك من الواضح أنك لا تعرف ما الذي تفعله".


شاميما بيجوم

بوريس جونسون

الجنسية البريطانية

عروس داعش

تنظيم داعش

سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عروس داعش.. رحلة فتاة بريطانية من "تنظيم البغدادى" إلى أغانى الراب.. فيديو

الأحد، 20 يونيو 2021 10:30 م

"عروس داعش" تعلن ندمها بالانضمام للتنظيم الإرهابى.. "شميمة بيخوم": كنت طفلة غبية والآن تغيرت ميولى وأصبحت طبيعية.. وتؤكد: أود العودة لبلادى ولدىّ رغبة فى مساعدة الآخرين لإعادة تأهيلهم..فيديو وصور

الأحد، 20 يونيو 2021 04:00 ص

تايمز تفند أسباب رفض المحكمة العليا ببريطانيا عودة عروس داعش للمملكة المتحدة

الجمعة، 26 فبراير 2021 01:10 م

المحكمة العليا البريطانية ترفض عودة شميمة بيغوم الملقبة بـ"عروس داعش"

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:17 م

"عروس داعش" تفضح النظام التركى.. "بريطانية" انضمت للتنظيم الإرهابى عبر أنقرة.. تزوّجت عند وصولها سوريا داعشياً من هولندا.. وكاتب أمريكى يكشف دور أردوغان فى تمويل الجماعات الإرهابية وتسهيل عملها فى المنطقة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة