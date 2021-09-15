ضبط مسجل خطر تخصص فى سرقة الورش والمحال التجارية بالساحل

كتب سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر تخصص فى سرقة ورش السكك الحديدية وورش الميكانيكا والمحال التجارية بأسلوب "المغافلة"، وارتكاب 4 وقائع سرقة بمنطقة الساحل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقات من داخل ورش السكك الحديد وورش الميكانيكا والمحال التجارية بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وأقر بارتكابه 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله (صاحب مخزن خردة كائن بمحافظة القليوبية).

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.