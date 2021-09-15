ضبط المتهم بالاصطدام بسيدة وابن شقيقتها بدراجة نارية بطنطا

محمود عبد الراضي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إصطدام دراجة نارية بطفلة وسيدة برفقتها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية.

بالفحص تبين إصطدام دراجة نارية "مجهولة" (بربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية) وبرفقتها ( نجلة شقيقتها – سن 3 سنوات ، مقيمة طرف أهليتها بذات العنوان).. وبسؤال السيدة المُشار إليها أقرت بحدوث الواقعة ورفضت توقيع الكشف الطبى على نجلة شقيقتها ، ولم ترغب فى إتهام اية أشخاص بعد أن إطمأنت على الطفلة، وبسؤال والدة الطفلة (ربة منزل ، مقيمة بذات العنوان) قررت أنها علمت بالواقعة عقب حدوثها وأيدت ما جاء بأقوال شقيقتها، ولم ترغب فى إستكمال الإجراءات أو توجيه الإتهام لأحد بإرتكاب الواقعة.

بتكثيف الجهود أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية مرتكب الواقعة وتبين أنه (صاحب محل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا)، وبمواجهته قرر أنه حال سيره بالدراجة النارية قيادته إصطدم بالطفلة وخالتها بدون قصد، وأنه إنصرف من مكان الواقعة بعد أن إعتذر لهما وأطمأن عليهما، كما أضاف بأن الدارجة النارية المشار إليها ملك أحد العمال الذين يعملون بالمحل الذى يمتلكه.