صحيفة بريطانية: رئيس الأرجنتين يعاني من خسارة في الانتخابات النصفية

(أ ش أ )

عانى رئيس الأرجنتين البرتو فرنانديز من خسارة فى الانتخابات التمهيدية النصفية وهى نتيجة تشير إلى أن الحزب البيرونى الحاكم قد يفقد السيطرة على مجلس الشيوخ فى انتخابات نوفمبر الحاسمة، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وحصل التحالف المعارض من يمين الوسط على 41 %من الأصوات على مستوى البلاد وترك الحكومة متخلفة بنسبة 30 % بعد فرز 96 % من جميع الأصوات.

وقد عانى الحزب الحاكم من هزائم فى 18 مقاطعة من أصل 24، بما فى ذلك العاصمة بوينس آيرس، حيث تتعرض الحكومة لانتقادات بسبب سياستها الخاصة بالتعامل مع فيروس "كورونا" بالإضافة إلى مستويات الفقر المتزايدة، وفق الصحيفة.