اليوم السابع
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"صحة القاهرة" تضبط مخزن أدوية يحتوى على 20 ألف قرص مهرب بقيمة 200 ألف جنيه

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:34 ص
"صحة القاهرة" تضبط مخزن أدوية يحتوى على 20 ألف قرص مهرب بقيمة 200 ألف جنيه ادوية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت مديرية الشؤن الصحية بالقاهرة، عن شن مفتشى الإدارة العامة للصيدلة، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة على عدة صيدليات أسفرت عن رصد مخزن غير مرخص يتبع صيدلية فى التجمع الأول، وتمكن مفتشى الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة، من مصادرة 20 ألف قرص مهرب، بقيمة تقديرية تبلغ 200 ألف جنيه فى المخزن، وتم عمل المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، إن الإدارة تسعى لضبط سوق الدواء وعدم السماح بأى فرصة لدخول ادوية مهربة الى السوق الدوائى او عدم استغلال المواطنين وبيع ادوية لهم بأكثر من سعرها، وذلك بمشاركة فريق العمل الدكتورة إيمان عبده ابراهيم مدير التفتيش، والدكتورة سلمى الانور نائب مدير التفتيش الصيدلى بالقاهرة، والدكتورة الفت الجندى مدير القاهرة الجديدة، والدكتورة شيماء عادل، وقامت بعمل محاولة الشراء ومعرفة المكان الدكتورة مى الشحات المفتش الصيدلى.

من جانبه، قال الدكتور كريم سلام وكيل المديرية، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري، فيما قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب أحد بالمواطنين.


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