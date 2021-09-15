شرطة إيطاليا تفكك شبكة تديرها مافيا ندرانجيتا لتهريب الكوكايين لأوروبا

فاطمة شوقى

قامت الشرطة الإيطالية ، بتفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين ، تديرها مافيا كالابريا المعروفة ندرانجيتا وتنقل المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن الإيطالية تمكنت من فك رموز اتصالات تجار المخدرات الذين يتواصلون من خلال نظام معقد ترتبط فيه الأرقام بأحرف أبجدية بدون فراغات أو علامات ترقيم ، ونفذ 400 عميل ، لديهم 57 مذكرة اعتقال ، مداهمات في جميع أنحاء إيطاليا امس الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن الشبكة تضم 90 مشتبها به، بما فى ذلك العديد من رجال العصابات الإيطاليين البارزين، والتى كان لها وسيط فى جمهورية الدومينيكان.

وأدت الاعتقالات إلى كمية كبيرة من المخدرات تقدر بنحو 4.3 مليون دولار، ونقلت الشبكة كميات كبيرة من الكوكايين مخبأة في مركبات من شمال أوروبا وإسبانيا إلى الأراضي الإيطالية، كما وصل إلى مالطا بالقوارب.

قالت الشرطة الإيطالية إن عدة عائلات من جماعتين مافيا جويا تاورو وروسارنو في كالابريا ، في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الإيطالية ، كانت على اتصال بموردين من أمريكا الجنوبية ووسيط دومينيكي.

كما عمل مشتبه به آخر ، وهو مواطن ألماني ولكن له صلات بكالابريا ، كوسيط مع مهربي البشر في شمال أوروبا.

وقال فيرنو إن أفراد العصابات "استخدموا بطاقات هاتفية ألمانية التي تستخدم لمرة واحدة ويتواصلون فقط من خلال الرسائل النصية"، و بمجرد أن تمكن العملاء من فك شفرة نظام الاتصال هذا ، بدأوا عملية متابعة للحصول على أدلة من المشتبه بهم

وفقًا للخبراء ، تعد "ندرانجيتا" أقوى مافيا إيطالية وتضم حوالي 20 ألف عضو.