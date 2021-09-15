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سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-9-2021

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:32 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-9-2021 اليورو -أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-9-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.45جنيه للشراء، و18.61 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.46جنيه للشراء، و18.62 للبيع، وفى بنك بركة سجل 18.48جنيه للشراء، و18.61 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.49جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.49 جنيه للشراء.
 
18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.45 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.45 جنيه للشراء.
 
18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.44 جنيه للشراء.
 
18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.48 جنيه للشراء.
 
18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.47 جنيه للشراء.
 
18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.50 جنيه للشراء.
 
18.61 جنيه للبيع.

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